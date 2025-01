“Non l’avrei mai fatto”: Ferrari-Hamilton, doccia freddissima a Maranello

Alla Ferrari è iniziata ufficialmente l’era Hamilton-Leclerc, ma è anche arrivata una sentenza inaspettata: che doccia fredda a Maranello!

La Ferrari, anche se il contratto è stato firmato formalmente lo scorso anno, ha ufficialmente accolto con il 2025 in squadra Lewis Hamilton. Insieme a Charles Leclerc, l’inglese andrà a formare la coppia perfetta che tutti i tifosi stavano aspettando. Occhio però anche a quello che è stato detto sulla scelta presa.

Il Mondiale del 2025 avrà quindi sicuramente una coppia protagonista, almeno in termini di attrattiva; poi i tifosi della Ferrari sperano ovviamente che Hamilton e Leclerc insieme possano essere protagonisti insieme anche nei risultati. In tanti attendono con ansia la prima gara per vedere cosa saranno in grado di offrire, ma c’è anche chi è apparso scettico.

Si tratta di Flavio Briatore che segue da molto vicino il mondo dei motori e che non avrebbe cambiato le carte in tavola in casa Ferrari. Non ha compreso a pieno la scelta e le sue parole in questo senso sono state chiarissime.

Briatore scettico e senza giri di parole: per lui prendere Hamilton in Ferrari è stato un errore

Il noto imprenditore, a sorpresa, ha infatti dichiarato: “Sarà strano vedere Lewis su una Ferrari. Naturalmente rispetto queste decisioni, ma mi chiedo anche se abbia senso. La Ferrari aveva due piloti di punta come Charles Leclerc e Carlos Sainz. Non capisco perché questa bella accoppiata sia stata fatta a pezzi”.

E ha poi dato la stoccata decisiva, dicendo: “Non è mio compito dare giudizi, ma se fossi stato in una posizione di responsabilità alla Ferrari, non avrei ingaggiato Lewis”. Ma non è finita qui.

“In linea di principio – ha continuato Briatore – è un bene per la Formula 1 se Lewis guida per la Ferrari. E tutto ciò che è positivo per la Formula 1 è positivo anche per me. Sono certo che sia positivo anche per la televisione e per gli ascolti”.

Quindi in un certo senso ha approvato la ‘trovata’ di marketing; tanto che ha concluso il suo discorso dicendo: “Aspettiamo e vediamo. Hamilton vincente in Ferrari? Questo renderebbe la Formula 1 ancora più interessante, ma non dobbiamo dimenticare che Charles ha sicuramente il vantaggio di parlare italiano in squadra”. Insomma, tutto deve essere ancora deciso secondo l’imprenditore italiano.