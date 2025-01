Alcaraz annuncia il forfait: il torneo perde la sua stella

Finalmente è arrivato gennaio, mese in cui il tennis riaprirà la stagione partendo dagli Australian Open di Melbourne. Alcaraz però ha già spiazzato tutti con l’annuncio del suo forfait

Alcaraz nel 2024 ha perso una posizione nel ranking ATP, scivolando al terzo posto. La sua intenzione è quella di conquistare la vetta della classifica, attualmente occupata dal nostro Jannik Sinner dopo una stagione piena di successi. Nonostante il ranking la rivalità storica tra i due vede lo spagnolo in vantaggio, poiché su 10 incontri disputati faccia a faccia sono 6 quelli vinti dal tennista di Murcia. A soli 21 anni Alcaraz è stato il più giovane tennista a vincere un Grande Slam su tre differenti tipi di terreno, ora però è il momento di non pensare alla statistica e di recuperare ciò che non è riuscito a conquistare lo scorso anno.

Tra pochissimi giorni avremo il piacere di assaporare nuovamente la sana rivalità tra Alcaraz e Sinner, quando tra il 12 e il 26 gennaio si svolgeranno gli Australian Open di Melbourne. Per Alcaraz questo sarà un grande obiettivo perché nella sua bacheca è proprio lo Slam su cemento a mancare, competizione vinta da Sinner nel gennaio dello scorso anno ai danni di Mevdevev. Per lo spagnolo però, il 2025 si prospetta già un anno di rinunce, almeno stando al forfait annunciato.

Coppa Davis, Alcaraz abbandona la Spagna

Nel fitto calendario della stagione tennistica che sta per aprire i battenti è in programma, come di consueto, la rinomata competizione che mette di fronte le squadre nazionali. L’ultima vittoria della Coppa Davis da parte della Spagna risale al 2019 e per quest’anno le probabilità di riportarla in terra iberica sono veramente basse, soprattutto dopo il forfait annunciato da Alcaraz. Terminati gli Australian Open, il mese di febbraio ha in calendario l’ATP 500 di Rotterdam e sarebbe proprio questo il motivo dietro alla scelta del ventunenne spagnolo.

Stando a quanto riportato da Marca infatti, Alcaraz vuole sfruttare il cuscinetto temporale tra le due competizioni per spodestare Sinner dal podio di Rotterdam. La Coppa Davis si disputerà a 4 giorni di distanza dagli Australian Open ed effettivamente l’impegno appare insormontabile, soprattutto se Alcaraz riuscirà nell’intento l’intento di arrivare fino in fondo nella competizione in Oceania. La trasferta che la Spagna dovrà sostenere in Svizzera quindi, rimarrà orfana del numero 3 nel ranking ATP e con ogni probabilità anche di Agut e Granollers. Vinta per due volte consecutive dall’Italia, la Coppa Davis, o meglio il primo turno della competizione, è sempre stato un po’ “fastidioso” per la maggior parte dei tennisti.