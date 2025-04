Al Bluenergy Stadium finisce 0-0: Udinese e Bologna non si fanno male

Poche emozioni tra Udinese e Bologna al Bluenergy Stadium. Finisce 0-0 tra la squadra di Kosta Runjaic e Vincenzo Italiano (oggi assente in panchina). Vincono soprattutto le difese, che riescono a tenere a bada piuttosto bene gli attacchi avversari. Nonostante una traversa per parte le due squadre non riescono a farsi male. Buon pareggio per l’Udinese che riprende a marciare dopo cinque sconfitte di fila; si ferma il Bologna che, al momento, sarebbe fuori dalla zona Champion League e accorcia la classifica per l’Europa.

La cronaca della gara

Bologna e Udinese si affrontano a viso aperto in una partita ricca di emozioni. I friulani sfiorano subito il vantaggio con Davis, che centra la traversa con un potente sinistro dal limite. L’Udinese continua a spingere con Payero ed Ekkelenkamp, ma Skorupski risponde presente e mantiene il risultato in equilibrio.

Il Bologna prova a reagire con Orsolini, bravo a creare pericoli sulla fascia, ma è ancora l’Udinese a sfiorare il gol con Davis, fermato da un’altra parata decisiva di Skorupski. Nel recupero del primo tempo, ai rossoblù viene annullato un gol per fallo su Okoye.

Nella ripresa, Payero impegna Skorupski su punizione, mentre Orsolini scuote l’incrocio dei pali con un mancino perfetto, in un finale in cui entrambe le squadre cercano senza fortuna la rete decisiva.

Nel finale di gara, il Bologna sfiora il gol con Orsolini che, a pochi centimetri dalla porta di testa in tuffo, colpisce e manda alto il pallone. Nel recupero, Lovric prova a beffare Skorupski sul suo palo, ma il portiere polacco fa buona guardia. Ma soprattutto Pobega anticipa tutti sulla ribattuta. Dopo tre minuti, l’arbitro Maresca fischia la fine sullo 0-0.