Sinner, l’avvertimento è chiaro: c’è un pericolo

Per il numero 1 al mondo c’è da fare i conti con un pericolo molto grave: il tennista italiano non può sottovalutarlo

Mantenere il livello dello scorso anno per Jannik Sinner è la grande sfida del 2025. Dopo i due slam vinti, ripetersi per il 23enne italiano non sarà impresa facile.

Tutti alzeranno la guardia contro di lui, tutti avranno il desiderio di battere il numero 1 al mondo e quindi daranno quel qualcosa in più che può creare problemi al tennista italiano. La prima controprova si avrà in Australia dal 12 al 26 gennaio quando è in programma l’Australian Open, primo slam dell’anno dove Sinner difende il titolo vinto lo scorso anno.

Rispetto a dodici mesi fa molte cose sono cambiate. Il tennista di San Candido è ormai da mesi numero 1 al mondo, ha vinto anche un altro Slam (gli Us Open) ed ha dimostrato di essere al momento il migliore in circolazione. Questo nonostante la preoccupazione per il caso doping che avrà un verdetto definitivo soltanto tra qualche settimana e dopo il torneo australiano. Intanto però per Sinner arriva un avvertimento: c’è un pericolo da non sottovalutare.

Sinner, Musetti lo mette in guardia: “È un pericolo”

La stagione di Lorenzo Musetti non è iniziata nel migliore dei modi con l’eliminazione ai quarti di finale del torneo di Hong Kong dove era la testa di serie numero 2.

Proprio da Honk Kong in conferenza Musetti, attualmente numero 17 al mondo, ha parlato anche di Jannik Sinner ed ha voluto lanciare un avvertimento al compagno di nazionale. Il toscano ha, infatti, affermato: “Sinner nel 2024 ha dimostrato di essere un gradino sopra tutti: da parte nostra servirà alzare il livello di gioco“.

Occhio però a chi non ha intenzione di mollare la presa, come Djokovic: “Novak sarà sempre Novak – le parole di Musetti – se la sua condizione fisica resterà stabile come adesso. Diciamo poi che sa qualcosa su come si vince in Australia (ha trionfato ben 10 volte, ndr). Djokovic è ancora un pericolo per Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev“. L’avvertimento è dunque lanciato, chi vuole trionfare nel primo Major del 2025 dovrà vedersela anche con il serbo, Musetti ne è convinto.

La stagione per l’ex numero 1 non è iniziata però al meglio con l’eliminazione all’ATP 250 di Brisbane per mano di Opelka, numero 293 del ranking anche se top venti in passato. Una sconfitta che fa suonare un piccolo campanello di allarme per gli Australian Open ma, Sinner è avvisato, ci sarà ancora da fare i conti con lui per chi ha voglia di imporsi a Melbourne.