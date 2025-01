Fiorentina, ecco Folorunsho: Gudmundsson in dubbio per il Monza

Adesso è fatta Michael Folorunsho sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, i viola hanno trovato l’accordo con il Napoli per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 8-9 mln. Il giocatore arriverà a Firenze giovedì per poi svolgere nella giornata di venerdì le visite mediche. Non solo Folorunsho perché la Fiorentina sta lavorando per portare in viola anche Pablo Marì dopo l’uscita di Martinez Quarta ufficialmente rientrato al River Plate. Viola che ha presentato anche Valentini, già in panchina contro il Napoli.

Fiorentina, le parole di Valentini

Così il difensore sulla scelta della viola: “Sono amico con Daniele De Rossi, ci ho giocato insieme e abbiamo parlato negli scorsi mesi. Ma ho dato la mia parola a Pradè sin dalla prima volta. Ho visto poi il centro sportivo che è bellissimo e mi è subito piaciuto”.

Sulla sua posizione ideale e sul rapporto instaurato con Palladino: “Sono pronto a tutto, gioco dove e come il mister vuole. Posso fare il centrale. Mi piace anche il ruolo di braccetto ma sono aperto a tutto”.

Si lavora all’attacco

Fiorentina che lavora anche per un nuovo esterno offensivo, piace Luiz Henrique del Botafogo ma serve un’offerta da oltre 20 milioni. Proposto poi ai viola il nome di Lorenzo Insigne con l’ex Napoli che vorrebbe tornare in Serie A e gradirebbe giocare a Firenze. Fiorentina che lunedì affronterà il Monza alla ricerca di riscatto dopo il ko contro il Napoli e potrebbe farlo senza Gudmundsson alle prese con un problema alla caviglia…