Serigne Deme, classe 2005, è un giovane trequartista nato in Senegal che nella prima parte di stagione ha incantato nel girone D di Serie D con la maglia del Sasso Marconi. Ha messo a segno ben 5 gol e un assist in 15 partite. Secondo quanto raccolto da SPORTITALIA è vicinissimo a passare alla Juventus Next Gen.