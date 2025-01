L’attaccante dell’Inter Joaquin Correa si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un’elongazione al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Non è certa, per il momento, la sua presenza domenica al Penzo per la gara contro il Venezia.