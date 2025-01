Saudi Pro League, domani il ritorno di Cristiano Ronaldo su SI

Dopo oltre un mese di stop riparte la corsa del Al Nassr in Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo e compagni tornano protagonisti su Sportitalia. Al Al Awaal Park Stadium teatro dell’ultima Supercoppa Italiana vinta dal Milan, il Club Globale è pronto ad affrontare l’Al Okhdood nella 14^ giornata alla ricerca di punti importanti per risalire in classifica e riscattare le 2 sconfitte nelle ultime 3 di campionato. Una squadra quella di Stefano Pioli che viene da un periodo no e che ha ora bisogno di iniziare al meglio il 2025 per riavvicinarsi alla vetta ora distante 11 punti con Al Ittihad a 36 e Al Hilal a 34 che non vogliono però smettere di correre. Chi ha poi bisogno di riprendere a correre è certamente l’Al Ahli di Matthias Jaissle che nella 14^ giornata affronterà l‘Al Shabab di Fatih Terim subentrato all’esonerato Vitor Pereira. Con il “Club Reale” che ha collezionato solo 23 punti fino ad ora, gli stessi proprio dell’Al Shabab. Una sfida quindi aperta ad ogni pronostico e che potrete seguire ovviamente in diretta ed in esclusiva solo qui su Sportitalia….

Saudi Pro League, i match della 14^ su Sportitalia

Giovedì ore 18.00, Al Nassr-Al Okhdoud

Venerdì ore 18.00, Al Ahli-Al Shabab

I match saranno visibili su Sportitalia, canale 60 DTT, qui sul nostro sito e sulla nostra app!