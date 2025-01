L’Atalanta rinforza il pacchetto offensivo per la formazione U23. La Dea, come raccolto in esclusiva dalla redazione di SPORTITALIA, ha chiuso gli accordi per l’attaccante classe 2005 Edoardo Lonardo, che ha messo a referto 7 gol e 5 assist in Serie D con il club marchigiano nella prima parte di stagione.