Si parla tanto di Napoli quest’oggi e la squadra partenopea è attiva sul mercato. Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari p er un eventuale dopo-Kvaratskhelia ci sono stati contatti con il Lille per Zhegrova . Il club francese non ha intenzione di cederlo in questo mercato. Il giocatore è attratto dalla possibilità Napoli e vorrebbe partire. L’affare resta, però, difficile.