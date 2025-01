Novità di calciomercato in casa Napoli. Come riferisce Alfredo Pedullà in esclusiva per Antonio Conte è Federico Chesa il migliore esterno possibile per sostituire eventualmente Kvara. Traccia anticipata a maggio: ha un ingaggio alto ma a Liverpool non gioca. È una delle situazioni da seguire, collegata ovviamente all’eventuale addio del georgiano verso Parigi.