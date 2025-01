Sinner-Alcaraz, che ribaltone: cambia tutto

Novità in vista nella rivalità dei due giovani campioni del tennis: per l’italiano e lo spagnolo quest’anno sarà tutto diverso

È il nome più spesso accostato a quello di Jannik Sinner. Per chi è alla ricerca di uno sfidante per il numero 1 al mondo, il primo nome che viene in mente è quello di Carlos Alcaraz.

Non certo un caso, visto che si tratta di colui che ha messo in bacheca due dei quattro slam del 2024 e che ha già assaporato il gusto che si prova ad essere il numero 1 al mondo. Proprio lo spagnolo lo scorso anno è stato una sorta di bestia nera per Sinner, capace di batterlo soltanto nel Six Kings Slam dopo aver perso a Indian Wells, Roland Garros e in finale a Pechino. Tre delle sei sconfitte del 2024 dell’altoatesino sono arrivate per mano di Alcaraz.

L’attuale numero 3 al mondo però nella seconda parte di stagione ha avuto un calo di rendimento e dopo Pechino ha ricevuto soltanto delusioni. Fuori al secondo turno agli Us Open, eliminato ai gironi delle ATP Finals, ha visto uscire la Spagna in Coppa Davis ai quarti. Una serie di risultati che hanno spinto il 21enne ad andare a caccia di correzioni per rimettersi in careggiata. Ed è proprio da qui che deriva l’ultima novità che può sovvertire la gerarchia con Sinner.

Alcaraz punta Sinner: novità per gli Australian Open

A Melbourne, Alcaraz e Sinner partiranno con i favori dei pronostici, con lo spagnolo che ha provato a migliorare soprattutto in un fondamentale: la battuta. Il talento di Murcia, infatti, ha provato ad affinare la tecnica di battuta, in modo da rendere il suo servizio più veloce e dinamico.

Molto del lavoro svolto durante la preparazione è stato incentrato proprio su questo particolare, concentrandosi sul movimento per andare a colpire la palla più in alto, in modo da rendere la battuta più potente. Alcuni esercizi mirati sono stati svolti per andare a compensare quello che lo scorso anno si è rivelato essere un piccolo limite dello spagnolo, proprio come ha fatto in precedenza Sinner che è migliorato tantissimo in questo fondamentale.

Ecco quindi esercizi con un cono a sostituire la racchetta oppure un piccolo canestro da basket per andare a misurare altezza e direzione del lancio della pallina. Tutti dettagli che influenzano poi il servizio. Si conferma dunque la grande attenzione ai più piccoli particolari per provare a alzare ulteriormente il livello. Una necessità per poter affrontare e provare a battere Sinner.