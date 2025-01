Verstappen accende lo scontro: “Finirà male”

Il campione del mondo in carica non ha intenzione di far mettere pressione dagli avversari: lancia un avvertimento molto chiaro

Il messaggio arriva forte e chiaro. Max Verstappen ha finito di festeggiare il quarto mondiale consecutivo vinto ed ha già puntato al quinto.

Per riuscire nell’impresa dovrà avere a disposizione una Red Bull diversa da quella vista nella seconda parte della scorsa stagione e questo l’olandese volante lo ha già chiarito alla propria scuderia. Ora però ha deciso di rivolgersi direttamente ai rivali per far capire che voglia di scendere dal trono della Formula 1 non ne ha propria.

Lo scorso anno ci ha provato Norris a spodestarlo, ma nonostante una McLaren più competitiva, l’inglese ha dovuto chinarsi davanti al talento di Verstappen. I due hanno dato vita anche a duelli molto duri e a prevalere è sempre stato l’olandese, pagando però a caro prezzo con diversi penality point, raggiungendo quota 8 sui 12 consentiti. Così ora fino a giugno (quando gli scadranno i primi punti) dovrà stare attento perché c’è il rischio di squalifica. Lui però non sembra preoccuparsene più di tanto, anzi decide di avvisare i rivali: se andranno allo scontro, Verstappen vuole uscirne vincitore.

Verstappen tira dritto: “Non cambio il mio stile di guida”

Non sarà il rischio penalità, né la pressione degli altri piloti a far cambiare strada a Max Verstappen. L’olandese ne ha parlato nel corso di un’intervista alla ‘Blick’ ed ha chiarito che i punti di penalità non lo preoccupano.

Il 2025 sarà un anno intenso per una Red Bull che dovrà dare prova di aver recuperato su McLaren e Ferrari, ma il campione del mondo dimostra di avere le idee chiare: “So che tutti proveranno a mettermi pressione. Ma chi stimolerà la mia ambizione, finirà male: per me le cose andranno al meglio“.

Avversari avvisati, così come la FIA, spesso criticata per le decisioni dei commissari: “Potremmo discutere a lungo di punti e penalità. Ho otto punti, come Alonso, ma non modificherò il mio stile di guida per questo motivo“. Non vuole cambiare super Max che spiega anche di sapere bene quando ha superato il limite: “Ad Abu Dhabi ho colpito Piastri in partenza e non ho avuto problemi a scusarmi con lui“.

Insomma, sembra proprio che i problemi ce l’abbiano i rivali di Verstappen che in griglia dovranno stare attenti a non stuzzicare l’olandese, pronto a rispondere anche in maniera dura pur di difendere il suo titolo.