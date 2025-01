Lazio, Baroni: “Questa squadra non molla mai”

La Lazio butta l’occasione di vincere contro il Como e rialzarsi dal derby. Dall’Olimpico finisce 1-1 con Dia e Cutrone come marcatori, portando le squadre a dividersi la posta in palio. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Marco Baroni: “No, la squadra ha dato tutto quel che aveva dobbiamo andare avanti nel percorso, ho piena fiducia nei ragazzi, nelle difficoltà sanno reagire. Sappiamo di alcune difficoltà, come anche alcuni infortuni e squalifiche, Noslin era inutilizzabile. Nelle difficoltà ha dimostrato compattezza e solidità, attenzione, l’espulsione ci ha penalizzati aldilà delle difficoltà numeriche. Da parte mia c’era il fatto che la squadra non molla, sta sul pezzo sapendo soffrire. Dobbiamo lavorare e recuperare giocatori e far crescere il livello di alcuni”

Lazio, Baroni su Dia e la squadara

Dia? È sempre stato titolare, ha sempre fatto bene anche lui dopo al Nazionale ha avuto l’infortunio, un virus, si è allenato meno dopo viaggi lunghissimi. Era normale ci fosse un leggero calo, ma la prestazione l’ha sempre fornita, può giocare davanti o sotto punta quando c’è Taty che è il nostro centravanti. Sa cucire il gioco, prendersi il pallone, vede la porta. È il momento per recuperare i giocatori ora, recuperare Pedro, rimettere nelle condizioni Noslin e gli squalificati. Dobbiamo andare avanti con determinazione, con questo atteggiamento dobbiamo continuare a costruire. 125 anni? Mi unisco agli auguri di questo traguardo storico e prestigioso, siamo orgogliosi di essere parte della società, tifosi e società sono straordinari”.