Stagione finita: grave problema alla schiena

Il problema fisico non consente di anticipare il rientro e così la stagione è già finita: lo ha annunciato l’atleta

Un problema fisico che si prolunga, il grande appuntamento che incombe ed allora meglio non correre rischi e allontanare la data del rientro.

Lo sport è un mondo bellissimo, ma che sa essere anche crudele. Basta un niente ed ecco che sogni e speranze si infrangono davanti alla realtà. Lo ha scoperto sulla propria pelle anche Lisa Vittozzi, campionessa italiana di biathlon. Vincitrice della scorsa coppa del Mondo, la 29enne quest’anno non ha potuto andare a caccia del bis a causa di un problema alla schiena.

Un infortunio arrivato durante l’autunno e che non si è ancora messo completamente alle spalle. Da qui la scelta di chiudere anticipatamente la stagione e dedicarsi al recupero per farsi trovare pronta all’appuntamento più importante: le olimpiadi italiane del 2006. È Milano-Cortina il grande obiettivo della Vittozzi ed allora inutile andare a forzare ora, meglio scegliere di stopparsi per tutta la stagione e rinviare di qualche mese il rientro.

Stagione finita per Vittozzi: obiettivo Milano-Cortina

La Fisi ha pubblicato una nota per comunicare la decisione della campionessa di non forzare il rientro. Terminate le cure per il problema alla schiena, la Vittozzi è tornata ad allenarsi ma le “sensazioni percepite hanno convinto Lisa e i tecnici a non forzare la situazione“. Da qui la scelta di “puntare nei prossimi mesi al pieno recupero fisico, agonistico e mentale, in vista della prossima stagione olimpica“.

Una stagione alla quale l’atleta vuole arrivare in piena forma, per non fallire l’appuntamento olimpico sulle piste di casa. Dopo aver vinto la classifica generale di coppa del mondo lo scorso anno e i mondiali nell’individuale (con anche tre medaglie d’argento), la 29enne ora vuole puntare all’obiettivo a cinque cerchi e per questo ha scelto di sacrificare l’attuale finale di stagione. “Volevo essere ancora protagonista ai massimi livelli – le dichiarazioni della stessa Vittozzi – ma il problema accusato durante la preparazione mi ha costretto a fermarsi“.

Un problema non completamente risolto perché, racconta ancora l’atleta, “quando ho ricominciato ad allenarmi con maggiore intensità, il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro“. Inevitabile allora decidere di prolungare lo stop e dare l’arrivederci direttamente alla prossima stagione. Quelle delle Olimpiadi Milano-Cortina, appuntamento alla quale la Vittozzi vuole esserci per provare a vincere. Un obiettivo per il quale vale la pena rinunciare anche ad una stagione intera.