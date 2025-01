Tyson, accusa gravissima: presentano le prove

L’ex pugile americano sotto accusa per quanto accaduto durante il match contro Jake Paul: arriva la rivelazione

Un’icona, tra gli uomini simbolo del mondo dello sport. Se qualcuno avesse dubbi che si possa parlare così di Mike Tyson può dare uno sguardo a quanto accaduto per il suo ritorno sul ring.

Un match, convalidato come professionistico, che ha catalizzato l’attenzione del mondo intero. Si parla di milioni di spettatori tra quelli presenti allo AT&T Stadium di Arlington e chi ha scelto invece di godersi lo spettacolo in tv grazie a Neflix. Un’attesa spasmodica con la piattaforma streaming che ha trasmesso anche una miniserie su come i due pugili, con una differenza di età di 31 anni, hanno preparato l’incontro.

Il match ha visto la vittoria dello youtuber che si è imposto ai punti in maniera unanime (80-72, 79-73 e 79-73 i punteggi), spiegando poi nei commenti successivi di non aver voluto mandare ko l’avversario per rispetto. Ora però sull’incontro arriva un’indiscrezione destinata a far rumore: si parla di un risultato già scritto con un amico di Tyson che si espone, affermando che il match era ‘truccato’.

Tyson contro Paul, la rivelazione: “Incontro truccato”

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, un amico del campione americano di pugilato avrebbe avanzato l’ipotesi di un match deciso a tavolino.

“Penso davvero che l’incontro sia stato truccato – le sue dichiarazioni – perché, se guardiamo al primo round, Mike lo ha colpito con un paio di pugni e sembrava che gli avesse detto di rallentare“. Affermazioni che ovviamente hanno sollevato polemiche, ma che non sono certo arrivate in maniera sorprendente. Fin dal momento del gong conclusivo, infatti, tra chi ha assistito all’incontro è stato avanzato il dubbio che durante l’incontro molto fosse stato concesso allo spettacolo.

D’altronde si parla comunque di un match che ha avuto una cassa di risonanza mediatica planetaria e che è nato proprio con l’obiettivo di far parlare di sé. La missione, da questo punto di vista, è riuscita nonostante gli imprevisti che ci sono stati durante la preparazione. Tyson contro Paul, infatti, doveva esserci a luglio, ma i problemi di salute dell’ex pugile hanno spinto gli organizzato a posticipare tutto a novembre.

Il 15 novembre 2024 è andato in scena l’incontro con la vittoria dello youtuber sul 57enne ex campione dei pesi massimi. Un successo sul quale ora aleggia il sospetto che sia stato tutto frutto di un copione già scritto.