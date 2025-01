Araujo, l’agente ammette l’offerta della Juventus. Flick: “Non commento i rumors, ma lo voglio al mio fianco”

Domani alle 20 (orario italiano) si gioca la finale di Supercoppa di Spagna fra Real Madrid e Barcellona, in Arabia Saudita, che assegnerà il primo titolo del 2025 del movimento iberico. L’allenatore dei blaugrana, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia soffermandosi anche sul difensore Ronald Araujo, giocatore accostato anche alla Juventus per il mercato di gennaio: “Quando ho iniziato come allenatore ho visto che c’erano molte voci. Ronald è tornato da un terribile infortunio e ora è forte per giocare. È una buona opzione ed è molto professionale. Non dobbiamo parlare dei rumors su di lui. Voglio averlo al mio fianco”.

Le parole dell’agente di Araujo: “Della Juve l’offerta più importante”

Andres Espinosa, uno degli agenti di Ronald Araujo, ha fatto ieri il punto della situazione sul futuro del difensore del Barcellona, parlando in una intervista a Mundo Deportivo dell’interesse della Juventus: “Ha ricevuto diverse offerte in questo mese di gennaio, la più importante delle quali dai bianconeri, ma non ha ancora preso una decisione definitiva perché dà priorità ai blaugrana”. Oltre ai bianconeri, dall’Inghilterra e dalla Spagna rimbalzano le voci anche dell’interessamento dell’Arsenal per lui, con il giocatore che avrebbe confidato ai compagni di apprezzare l’idea di un possibile approdo in Premier League.