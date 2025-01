Cagliari, Nicola: “Gara interpretata bene dai ragazzi”

Mister Davide Nicola ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Cagliari 1-1. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei sardi: “Perfetta diventa difficile. È stata una partita interpretata bene dai ragazzi. Ci aspettavamo una grande squadra con grande qualità, galvanizzata dalla conquista della Supercoppa. Rispetto all’andata sapevamo che avremmo dovuto fare più fatica quando non avevamo palla. Sono contento per la dinamica del gol, è stata identica a quella contro il Monza“.

Nicola su Felici e il Milan

Come ha visto Felici: “Ha avuto la possibilità di adattarsi a un campionato che non conosceva, oggi era all’esordio a San Siro. La società l’ha preso sapendo delle sue qualità. Può fare ancora di più. In B era una cosa, quando salti di categoria la sensazione di poter essere determinanti deve essere consapevolezza“.

Il Milan ha affrontato il Cagliari post Bernabeu e post Supercoppa. Ha trovato delle caratteristiche comuni per fare risultato?

“Non saprei rispondere con certezza. Io credo che nelle ultime 6 partite nostre abbiamo incontrato Juve, Atalanta, Inter, Fiorentina, Venezia e Monza: abbiamo incontrato grandi squadre e squadre che lottano per il nostro obiettivo. Le prestazioni ci sono state, poi l’episodio va portato anche dalla propria parte. Sono contento di quello che sta facendo la squadra, con il presupposto e l’umiltà che si possa far punti in ogni contesto“.