Gasperini: “Non è stata la solita Atalanta, ma è un punto positivo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così a DAZN dopo il pareggio in casa dell’Udinese.

Gasperini: “Abbiamo incontrato una squadra forte”

Cosa è mancato alla squadra?

“Abbiamo incontrato una squadra forte fisicamente e intensa, questo ci ha messo in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo subito tanto, anche rischiando. Nel secondo tempo siamo migliorati, riuscendo a contenere meglio i loro attacchi. Non è stata la nostra solita Atalanta, ma considero questo punto comunque positivo.”

Crede che il problema sia stato più una questione di atteggiamento complessivo che di singoli?

“Nel primo tempo ci mancava la capacità di reggere il loro ritmo e recuperare palla, nel secondo tempo abbiamo alzato il livello, ma non abbastanza per essere pericolosi. Credo che sia stato un insieme di fattori.”

Alcuni giocatori si sono comunque sacrificati in fase difensiva. È un aspetto che l’ha colpita positivamente?

“Certo. Anche chi ha avuto difficoltà con il pallone ha dato il massimo in fase difensiva. Questo spirito di sacrificio è importante e dimostra il carattere del gruppo.”

Vi è mancato un punto di riferimento avanzato, crede che questo abbia influito sulla partita?

“Può essere. Avere una punta fisica avrebbe potuto aiutarci in alcune situazioni, ma il problema principale è stato che non siamo riusciti a reggere la loro intensità. Questo ci ha penalizzati sia in fase difensiva che offensiva”.

Dopo il primo tempo difficile, c’è stato un miglioramento nella ripresa.

“Abbiamo avuto più controllo e qualche spunto, è stato importante non mollare e portare a casa almeno un punto.”