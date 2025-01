Inter, con il Venezia per dimenticare il Milan. Inzaghi conta gli assenti, Di Francesco saluta Andersen

Domani alle 15 l’Inter scende in campo allo stadio Penzo di Venezia: i nerazzurri vogliono dimenticare in fretta il ko rocambolesco ed in rimonta subito contro il Milan di Conceicao.

Simone Inzaghi non arriva di certo con una rosa al meglio dal punto di vista fisico, al di là della stanchezza psico-fisica per i tanti impegni: le ultime da Appiano Gentile dicono che né Bisseck né Mkhitaryan ce la faranno ad essere parte della sfida, oltre ai vari Acerbi, Pavard e Di Gennaro. Da valutare Calhanoglu, che al massimo andrà in panchina: in mediana toccherà a Barella, Asllani e Zielinski, con Darmian adattato probabilmente a terzo di difesa.

Il Venezia non sta meglio: Andersen saluta

Se l’Inter non è in condizioni ottimali, dall’altra parte il Venezia non sta in condizioni migliori. Oltre agli infortunati Svoboda, Duncan e Crnigoj, Di Francesco poco fa in conferenza ha annunciato che Andersen è già partito (per accasarsi allo Sparta Praga): “Era una occasione importante per lui, difficile dire di no mettendosi nei suoi panni”. Out dai convocati per i lagunari anche Schingtienne ed Haps in difesa per un problema dell’ultimo minuto, oltre a Candela che è al centro di diverse trattative di mercato e potrebbe presto salutare.