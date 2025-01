Sinner risponde a Kyrgios: il n.1 gela l’australiano

Jannik Sinner rompe il silenzio e stavolta non le manda a dire: la sua posizione nei confronti di Kyrgios è chiara. La lezione di classe da parte del n.1 sta facendo il giro del web.

L’esordio di Jannik Sinner si sta avvicinando agli Australia Open, ma non mancano le polemiche che vengono a crearsi di volta in volta dopo qualche nuova affermazione o mossa da parte di Nick Kyrgios. Alla fine l’altoatesino ha deciso di esporsi e di ‘rispondergli’ pubblicamente.

Per Jannik Sinner gli Australia Open, dopo il trionfo dello scorso anno, rappresenteranno sempre un evento importantissimo. Il tennista italiano di sta preparando per fare del proprio meglio, anche se ad attirare stavolta è stata una sua ‘risposta’ alle tante affermazioni piccate che sono state fatte da Nick Kyrgios.

L’australiano si è sempre ‘attaccato’ al ‘caso Clostebol’ e ha preso decisamente male l’assoluzione di Sinner da parte dell’ITIA, motivo per il quale ha di rimando appoggiato il ricorso presentato dalla WADA. Ora, il Tas di Losanna deve ancora pronunciarsi sulla questione e sia Sinner sia tutti i suoi tifosi stanno aspettando con ansia il verdetto finale.

La speranza è che la questione possa chiudersi il prima possibile e con la conferma dell’innocenza del tennista, dal momento che già l’ITIA aveva sottolineato la non intenzionalità dell’atleta. Nel frattempo, però, stavolta la risposta nei confronti dell’australiano è arrivata dopo un lungo periodo di silenzio.

Sinner vs Kyrgios: il n.1 dà una ‘lezione di classe’ all’australiano

In vista dell’esordio agli Australia Open, Jannik Sinner ha preso la parola in conferenza stampa e ha dichiarato: “Dichiarazioni di Kyrgios? Non penso di dovergli dire qualcosa ad essere onesto. Nella mia mente so esattamente cosa è successo, ed è così che blocco questi pensieri”.

“Non posso prendere questi stessi pensieri e metterli da parte in una scatola e non pensarci più, ma so che non ho fatto niente di sbagliato, ok? Non ho intenzione di rispondere a ciò che dice Nick o a ciò che dicono altri giocatori. Penso che la cosa più importante sia avere intorno a me persone che sanno esattamente cosa sia accaduto, tutto qui”.

Il numero 1 della classifica ATP si è poi espresso su quello che è cambiato in vista del Grande Slam nel suo gioco. E ha riferito: “Penso che il tennis sia uno sport a tutto tondo. Anche la parte fisica è molto importante così come quella mentale. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti, ma vediamo quest’anno come va”.