Verstappen-Sainz, storie tese: decisione definitiva

Dichiarazioni esplosive che scuotono l’ambiente della Formula 1. Protagonisti il Campione del Mondo e l’ex Ferrari, compagni nel 2015 alla Toro Rosso

A due mesi dall’inizio del Mondiale 2025, in Formula 1 impazza il mercato piloti. Ufficiale dall’altro ieri il passaggio di Colapinto dalla Williams all’Alpine guidata da Briatore. L’argentino arriva in qualità di terzo, pronto però a prendere il posto di Jack Doohan che è stato confermato soltanto per la prime quattro/cinque gare. Restando in argomento mercataro, sta facendo molto rumore il retroscena che vede protagonisti Max Verstappen e Carlos Sainz.

Verstappen e Sainz sarebbero potuti essere di nuovo compagni di scuderia nel Mondiale alle porte. Ciò non è un mistero, con la conferma ulteriore arrivata dall’ex pilota di Williams e McLauren, l’amato e odiato Juan Pablo Montoya. Il colombiano è uscito allo scoperto in un’intervista concessa a ‘CasasDeApuestas.bet’.

Formula 1, Verstappen si è opposto a Sainz in Red Bull?

Riassumendo il tutto, Sainz era in procinto di traslocare alla Red Bull, ma l’intervento del quattro volte Campione del Mondo ha fatto saltare tutto: “Anche se non posso affermarlo con certezza, sono convinto che sia stato lui a ostacolare l’arrivo dell’ex ferrarista – le parole di Montoya – Verstappen si sarebbe opposto per mantenere un ambiente di lavoro più semplice”.

Rischio conflitti interni tra Verstappen e Sainz, Montoya allo scoperto: “Rapporto complicato alla Toro Rosso”

Nessuna paura del confronto con Sainz, Verstappen avrebbe impedito l’approdo del madrileno in Red Bull per evitare pesanti quanto dannosi conflitti interni. Conflitti rischiosi per il team stesso, chiamato a ripetere gli ultimi trionfi: “Non si tratta di timore, bensì di intelligenza. Per quale motivo complicarsi la vita creando un’atmosfera di competizione destabilizzante?”.

Ricordiamo che Verstappen e Sainz furono già compagni di scuderia nel 2015 in Toro Rosso, l’ex Minardi poi divenuta AlphaTauri e successivamente, nel Mondiale scorso, Visa Cash App Rb. Ultimo nome a partire di quest’anno, Racing Bulls: “Quando erano compagni in Toro Rosso – evidenzia Montoya in conclusione – il loro rapporto era complicato. Così Max non avrebbe voluto rivivere una situazione simile”.

Formula 1, la Red Bull cambia logo

A causa della mancata vittoria del titolo Costruttori, finito nelle mani della McLaren, la Red Bull ha cambiato il proprio logo.

Come si evince dall’immagine in alto, è scomparso il colore oro in favore di quelli ufficiali della Casa.