Dietrofront Red Bull: c’è l’annuncio ufficiale per la nuova stagione in Formula 1

La Red Bull, con l’inizio della nuova stagione di Formula 1 alle porte, ha preso una decisione inaspettata: è arrivato anche l’annuncio.

La Red Bull anche con il Mondiale del 2025 in Formula 1 spingerà il più possibile per dare filo da torcere alle scuderie rivali. Nonostante i tanti cambiamenti che sono stati registrati in questa pre-season. Per uno su tutti è arrivato anche da pochissimo un annuncio che ha una sola spiegazione: ecco i dettagli.

La Red Bull avrà ovviamente ancora come cavallo da battagli principale Max Verstappen che, negli ultimi anni, è stato padrone indiscusso in Formula 1. Nel 2024 i rivali gli hanno dato più filo da torcere e tutti i cambiamenti che ci sono stati tra una scuderia e l’altra potranno dar vita ad ancora più sorprese nell’anno da pochissimo cominciato.

Ovviamente tutti gli occhi sono e saranno puntati sulla stagione che la Ferrari è chiamata a fare dopo l’arrivo di Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc. Da loro due insieme, i tifosi del Cavallino Rampante, si aspettano tantissimo. Nel frattempo, tuttavia, a catturare l’attenzione è stato ancora una volta il team austriaco.

Red Bull ha deciso: è successo dopo un mancato successo del Mondiale 2024

Max Verstappen vorrebbe un cambiamento della livrea, cambiamento che finora non è arrivato. A differenza di un altro punto della vettura che si è rifatto il look. Stiamo parlando del tradizionale logo della scuderia. C’è stato un dietrofront, o per meglio dire un ritorno alle origini testimoniato dalla stessa Red Bull tramite i suoi canali social ufficiali.

Come si può notare, infatti, il logo per il 2025 non sarà più dorato ma riprenderà i colori ufficiali della Casa. Questo per un motivo molto semplice: la Red Bull non è riuscita ad aggiudicarsi lo scorso anno anche il titolo Costruttori per questo non c’è più ‘bisogno’ di un di più celebrativo.

La McLaren ha strappato il titolo alla Red Bull, così come alla Ferrari visto che per una serie di sfortunate vicissitudini Leclerc non è riuscito al fotofinish ad ottenerlo con e per il suo team. Ma tutto quello che è stato fatto è stato già superato (mai dimenticato) perché un’altra stagione entusiasmante è alle porte. Si partirà dall’Australia il 14 marzo: il conto alla rovescia per le 24 gare totali è ufficialmente partito.