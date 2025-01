Inter, il momento del riscatto è qui: al Penzo per ritrovare i tre punti

Archiviare la brutta sconfitta nel derby di Supercoppa contro il Milan e ripartire all’insegna della brillantezza. L’Inter ha messo il mirino sulla trasferta di oggi contro il Venezia per riconquistare le certezze perdute. Non sarà facile smaltire la delusione in terra araba, ma gli ingredienti per proseguire la grande scia di successi con clean sheet nelle trasferte di campionato ci sono tutti.

Simone Inzaghi tiene tutti sulle spine e deve fare i conti con qualche defezione negli interpreti. I nerazzurri hanno vinto tutte le ultime 5 partite di campionato subendo soltanto un gol (19-1 il punteggio complessivo) e non mette in fila più successi di seguito in Serie A dal periodo tra gennaio e marzo 2024 (10 in quel caso). Numeri rilevanti, da continuare a macinare.