La Roma riprende il Bologna al 98’: al Dall’Ara è 2-2

Continua a non perdere la Roma di Claudio Ranieri, che a Bologna rischia di uscire con 0 punti fino all’ultimo secondo e poi salva grazie al rigore di Artem Dovbyk. L’ucraino segna il gol del pareggio a minuto 98 dopo che la gara si era accesa nel secondo tempo coi gol di Saelemaekers, Dallinga, Ferguson e proprio il centravanti ucraino della Roma.

Nel primo tempo la squadra di Ranieri si fa preferire a quella di Vincenzo Italiano. Almeno tre le buone occasioni della squadra giallorossa nella prima frazione, di cui una sul piede di Dybala che avrebbero potuto portare avanti la squadra capitolina. Tuttavia, la Roma non riesce a sbloccare il risultato e all’intervallo il Bologna riesce a portare a casa il pareggio sullo 0-0.

Nella ripresa si accende la gara. Saelemaekers, su ripartenza, segna il gol del vantaggio per la Roma anche grazie ad una papera di Skorupski. L’ex della sfida segna e chiede scusa al Dall’Ara. Il vantaggio della formazione giallorossa dura pochissimo. In pochi minuti il Bologna fa due gol Prima Dallinga, su una grande ripartenza di Dominguez, calcia in maniera sporca e buca Svilar. Pochi minuti dopo, Abisso non ha dubbi, vede su un angolo il tocco di mano di Koné ed è rigore per il Bologna. Dal dischetto va Ferguson, che spiazza il portiere belga. Nel finale la formazione di Ranieri approfitta della stessa fattispecie: angolo e tocco di mano di Lucumí. Questa volta Abisso ha bisogno del VAR, ma è sempre rigore. Dagli 11 metri Dovbyk fissa il risultato sul 2-2.