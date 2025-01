Dalla Francia, accordo tra il PSG e il Napoli per Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato poco fa dall’edizione online de L’Equipe, Paris Saint-Germain e Napoli avrebbero trovato l’accordo per il passaggio di Kvicha Kvaratskhelia ai parigini. Secondo il giornale francese, l’accordo sulle cifre sarebbe attorno ai 70 milioni di euro. Una cifra, vicina, ma comunque inferiore rispetto a quella che il Napoli aveva fissato per la cessione del georgiano. Uno sconto inevitabile dopo che il Napoli, attraverso le parole di Antonio Conte, aveva reso nota la volontà del calciatore di cambiare squadra.

Kvaratskhelia-Napoli, storia d’amore finita: ora il PSG

La storia d’amore tra Kvicha Kvaratskhelia e il Napoli è dunque agli sgoccioli, il georgiano è pronto a trasferirsi al Paris Saint-Germain per una nuova avventura. L’esterno, eroe del 3° scudetto azzurro nel 2023, aveva un contratto fino al 2027 con ingaggio molto basso. Entourage si Kvara e dirigenza partenopea, nonostante le rassicurazioni ai tifosi, non sono riuscite ad arrivare ad un accordo per il rinnovo con adeguamento. Motivo per cui l’ex giocatore del Rubin Kazan ha deciso di mettere fine alla sua avventura italiana. Lui, come Osimhen altro eroe della squadra dello Scudetto, lasciano Napoli con la chiara volontà di lasciare la squadra dopo diversi tira e molla. In estate, infatti, Kvaratskhelia era già stato molto vicino all’approdo al Paris, prima che Antonio Conte ne chiedesse con forza la permanenza.

Garnacho nel futuro?

Coi 70 milioni, circa, della cessione di Kvaratskhelia, il Napoli dovrà innanzitutto cercare un nuovo esterno. Possibilmente un erede degno del georgiano. Il nome individuato dal Napoli sarebbe quello di Alejando Garnacho, anche se per il momento il Manchester United chiede più dei 45 milioni offerti dal Napoli per l’argentino.