ESCLUSIVA SI Pedullà: “L’offerta del Napoli per Garnacho, la valutazione dello United e l’interesse della Juve”

Importante aggiornamento di mercato fornito da Alfredo Pedullà circa il sogno di mercato del club del presidente Aurelio De Laurentiis. “Alejandro Garnacho è il grande obiettivo del Napoli, come rivelato ieri mattina da Michele Criscitiello. Il nome per distacco fatto da Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia destinato al Paris Saint-Germain. Possiamo dire che per il talentuosissimo classe 2004 il Napoli ha già offerto 45 milioni di euro (bonus compresi). Il Manchester United chiede di più, circa 60 milioni di sterline, ma la valutazione può scendere. È una trama che va seguita con grande attenzione, non fosse altro perché tutte le altre per Conte sarebbero alternative. E considerando che con la cessione di Kvaratskhelia, da perfezionare, il Napoli avrebbe un importante tesoretto da utilizzare. C’è un retroscena che va raccontato: su Garnacho si è informata la Juventus, stregata da Garnacho, l’idea era, sarebbe o sarà quella di provarci per la prossima estate magari lavorandoci in queste settimane. Ma adesso tocca al Napoli, entrato in tackle su quello che è indiscutibilmente il pallino di Antonio Conte”.