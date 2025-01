F1, Perez rompe il silenzio: il pilota risponde alla Red Bull!

Il pilota messicano, Sergio Perez, torna a parlare dopo il suo licenziamento alla Red Bull: il ‘Checo’ manda un chiaro messaggio al suo ex team.

Sergio Perez ha rotto il suo silenzio. Dopo aver fatto passare del tempo per metabolizzare il licenziamento inaspettato alla Red Bull, il pilota messicano è tornato a rilasciate delle dichiarazioni pubbliche dinanzi agli organi d’informazione, facendo chiarezza su quello che è stato il suo addio alla scuderia austriaca. Nonostante il recente rinnovo fino al 2026, la Red Bull ha preferito salutare Perez, puntando su una giovane promessa come Liam Lawson.

Il licenziamento non è stato facile da digerire, arrivato dopo 4 anni. Sergio Perez, infatti, si è preso del tempo dopo la separazione con la Red Bull, staccando la spina dal mondo Formula 1 per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Ora, si gode i suoi affetti, ma sempre con un pensiero rivolto ad un più che probabile ritorno nel Circus. In occasione della sua ultima uscita mediatica, oltre a parlare dei rapporti con il team austriaco, il ‘Checo’ ha toccato anche l’argomento legato al suo futuro e alle voci di un possibile interessamento nei suoi confronti da parte del team Cadillac, marchio che nel 2026 entrerà in griglia come undicesimo team della Formula 1.

Perez rompe il silenzio: il messicano manda un messaggio alla Red Bull

A distanza di un mese circa, Sergio Perez ha ripreso a parlare con la stampa. Il pilota messicano lo ha fatto a margine di un’uscita publica nel suo paese, dove è considerato un vero e proprio idolo. L’ormai ex Red Bull ha svelato di essere rimasto profondamente sorpreso della decisione assunta dal team di Milton Keynes: “È successo tutto molto velocemente a fine stagione, non me lo aspettavo. Io non avevo alcuna intenzione di lasciare la squadra”. Perez ha lasciato la Red Bull dietro una cospicua buonuscita, portando con sé non solo i soldi ma anche i suoi diversi sponsor, di cui beneficiava la stessa scuderia austriaca.

Sergio Perez ha fatto chiarezza anche sul suo futuro. Per adesso, il pilota messicano vuole godersi al meglio la famiglia, in attesa di ricevere la giusta proposta per fare ritorno in Formula 1. L’obiettivo è quello di rientrare nel Circus, ma al momento il ‘Checo’ non ci pensa: “La mia priorità ora è godermi la vita, fare cose che non ho ancora fatto e stare con la mia famiglia. Entro i prossimi sei mesi prenderò una decisione sul prossimo passo della mia carriera. In questo momento sono in una posizione incredibile, da sogno, che non ho ancora nemmeno avuto il tempo di metabolizzare. Quindi se mi chiedi in questo momento ‘vorresti ritornare in Formula 1?’, la verità è che non lo so, sono molto contento della mia vita, molto emozionato per quello che mi aspetta”.

Perez guarda al futuro con serenità: il licenziamento è già alle spalle

Il pilota 34enne di Guadalajara volge lo sguardo al futuro con la massima tranquillità, consapevole che poi l’offerta aggiusta possa arrivare: “Ovviamente se mi si presenta un progetto bello e interessante, lo valuterò e ci penserò, ma tutto arriverà a tempo debito. La mia più grande motivazione ora è seguire i miei figli sulla strada giusta ed essere più presente nelle loro vite. Sono molto entusiasta di stare con la mia famiglia perché in Formula 1 l’unica cosa a cui pensi è diventare un pilota migliore e prepararti meglio e non hai tempo per nient’altro”. Insomma, pare proprio che Perez non abbia alcuna fretta di tornare in Formula 1, né mostri segni di sofferenza per il suo licenziamento in Red Bull.