Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali: ecco la scelta su Thuram

L’attesa è finita: è tempo di Barcellona-Inter, valida per l’andata della semifinale di Champions League, in palio c’è l’ultimo atto del torneo più ambito per i club, a Monaco contro la vincente di Psg-Arsenal.

Simone Inzaghi ritrova finalmente Marcus Thuram: l’attaccante partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez dopo una corsa contro il tempo per riuscire ad esserci nel momento più difficile e decisivo della stagione 2024/25 dell’Inter.

Davanti a Yann Sommer, spazio a Yann Bisseck al posto di Benjamin Pavard sul centro-destra, dato che l’ex Bayern è infortunato e non sarà della sfida. Con lui i soliti Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni nel trittico di difesa. Sulle due fasce ci saranno i titolari, dunque Denzel Dumfries sulla destra, Federico Dimarco sulla sinistra. Pochi dubbi in mediana, dove Nicolò Barellà, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan avranno il compito di provare a rispondere al palleggio dei blaugrana ed impostare le azioni nerazzurre.

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-2-1-3): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; de Jong, Pedri; Dani Olmo; Yamal, Ferrán Torres, Raphinha. Allenatore: Flick.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.