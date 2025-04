ESCLUSIVA SI – Colonnese: “Inter-Barcellona, ecco come finirà. La chiave dei nerazzurri sarà una, e sui blaugrana attenzione a…”

Rush finale di Champions League con la seconda delle due semifinali d’andata. Tra poco meno di due ore l’Inter sarà ospite del Barcellona, i nerazzurri di Simone Inzaghi devono provare a rialzarsi dopo le ultime tre sconfitte che hanno provocato danni importanti in campionato e in Coppa Italia.

ESCLUSIVA – Colonnesese: “La tattica di Inzaghi sarà la chiave dell’Inter”

Ma cosa dovrà fare l’Inter questa sera? In esclusiva ai microfoni di Sportitalia è intervenuto Francesco Colonnese: “Questa sera credo possa vincere l’Inter 2-1, spero in Marcus Thuram e Lautaro Martinez. La chiave dei nerazzurri sarà Simone Inzaghi, credo possa fare e organizzare una tattica perfetta. Non bisognerà farsi aggredire dagli esterni, Raphinha e Lamine Yamal sono i due uomini più pericolosi. In finale? Ci andrà l’Inter, e stasera stupirà tutti”.