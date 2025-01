Monza-Fiorentina, le possibili scelte di Bocchetti e Palladino

La giornata di Serie A si chiuderà questa sera con la sfida tra il Monza e la Fiorentina. Se i padroni di casa devono vincere per provare a uscire dalla crisi, gli ospiti vogliono continuare a stabilizzarsi nelle parti alte della classifica. Ecco le possibili scelte da parte di mister Bocchetti e Raffaele Palladino.

Monza-Fiorentina, lunedì ore 20:45

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Caprari, Maldini; Djuric. All. Bocchetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean. All. Palladino.

Le ultime dichiarazioni di Palladino

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questo il suo bilancio su questa prima parte di stagione: “Il bilancio della Fiorentina è estremamente positivo. Abbiamo fatto un bel percorso, sia in campionato che in Conference dove in quest’ultima abbiamo raggiunto la qualificazione tra le prime otto. Abbiamo fatto 32 punti in campionato con una gara in meno, tante vittorie contro Milan, Lazio e Roma che sono sopra di noi in classifica. I punti che non volevamo perdere sono quelli con l’Udinese ad esempio. però qualche battuta di arresto ci sta perché il campionato è molto equilibrato. Noi dobbiamo continuare a crescere, non potevamo mantenere un trend come quando abbiamo fatto otto vittorie consecutive perché quel periodo è stato un qualcosa di straordinario. Un calo fisiologico era normale, io dicevo sempre che questi momenti sarebbero arrivati. Il calcio è questo, ma la cosa che mi lascia tranquillo è vedere i ragazzi in allenamento fare il massimo per migliorarsi. Questo mi lascia ben sperare in vista del futuro“.