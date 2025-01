“È tutto marcio”: nuovo colpo di scena per Sinner e il ‘caso Clostebol’ – sportitalia.it

Jannik Sinner continua con il suo percorso in Australia, ma il nuovo colpo di scena ha già spiazzato tutti: ecco i dettagli.

Occhi ancora tutti puntati su Jannik Sinner: agli Australia Open il campione del tennis mondiale non ha sbagliato all’esordio e ora si sta preparando per la prossima sfida da dover disputare. Nel frattempo sono però anche arrivate dichiarazioni durissime e senza dubbio inaspettate sul ‘caso Clostebol’ per cui si è ancora in attesa di una risposta definitiva dal Tas di Losanna. Ecco cos’è stato dichiarato in merito.

La campionessa e leggenda del tennis Martina Navratilova che in carriera ha collezionato 59 Slam, di cui ben 18 nel singolare, ha detto la sua sul ‘caso Sinner’ e ci è andata giù decisamente pensante contro la WADA. Il n.1 del mondo era infatti già stato assolto dall’ITIA per mancanza di intenzionalità nel ‘caso Clostebol’ ma adesso si ritrova costretto ad attendere la sentenza del Tas di Losanna per il ricorso presentato dalla WADA.

Ecco che la campionessa si è scagliata proprio contro questa mossa dell’Agenzia Mondiale Antidoping. Le sue parole sono state durissime, ecco cos’ha riferito e qual è il suo pensiero in attesa che il tribunale si pronunci (udienza fissata al 16 e 17 aprile).

Navratilova durissima contro la WADA: il suo pensiero su quanto vissuto da Sinner è netto

Navratilova, in merito al ricorso presentato dalla WADA per Jannik Sinner, ha dichiarato: “Non sarò molto diplomatica sull’argomento e vi dico che tutto questo puzza. L’intero sistema va fatto saltare in aria e bisogna ricominciare da zero. In questo momento la Wada è sotto osservazione per quello che ha fatto con gli atleti cinesi (quando l’Agenzia archiviò il caso doping di 23 nuotatori accettando la motivazione della contaminazione al livello alimentare, ndr.), anzi sarebbe meglio dire quello che non ha fatto. Il sistema è tutto marcio“.

“Sinner – ha continuato – pensava che il suo caso fosse concluso e ora si trova a fare i conti con un appello. Ma perché? È una cosa che non capisco. Ma credo che su questo caso ci sia da fare chiarezza al più presto“. Insomma, la speranza è che tutto possa presto giungere a una conclusione e che il caso possa essere archiviato con la conferma dell’innocenza dell’altoatesino.