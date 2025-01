Ha detto basta: la stella annuncia il ritiro

Tifosi spiazzati: “È stato fantastico, ho amato ogni singolo minuto”. Nella sua straordinaria carriera ha perso soltanto 2 volte

Un fulmine a ciel sereno l’annuncio del grande campione. Per i suoi tifosi, ma anche per chi segue da semplice appassionato uno sport così antico e affascinante, nonostante col passare degli anni lo spettacolo un po’ cafone abbia preso decisamente il sopravvento rispetto alla natura stessa della disciplina.

Tyson Fury a sorpresa: “Mi ritiro dalla boxe”

“Ciao a tutti, sarò breve e dolce”. Così inizia l’annuncio di una delle stelle della boxe moderna, Tyson Fury. A 36 anni il pugile ha detto basta, ufficializzando l’abbandono dal ring: “Vorrei annunciare il mio ritiro dalla boxe – le sue parole in un reel pubblicato sul suo profilo Instagram – È stato fantastico, ho amato ogni singolo minuto. Dio benedica tutti, ci vediamo dall’altra parte. Alzatevi!”.

Ritiro ufficiale, Tyson Fury sconvolge il mondo della boxe

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato durante il cammino. Gesù è il Re”, ha concluso Fury il suo messaggio ai tifosi e ai fan, che solo su Instragam sfiorano i 7 milioni. Nessuno si aspettava questa decisione del 36enne, visto che era già stato messo in programma un incontro a Wembley con Anthony Joshua nella prossima estate.

I titoli di Gipsy King nella sua carriera da professionista. E già aveva annunciato il ritiro due anni fa

L’inglese di origini irlandese ha iniziato la sua carriera da professionista nel 2008. In sedici anni ha conquistato tutte le cinture dei pesi massimi. In totale 34 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte.

Il primo titolo arriva nel 2009 : è campione di pesi massimi britannico, battendo ai punti John McDermotti;

: è campione di pesi massimi britannico, battendo ai punti John McDermotti; Il 23 luglio 2011 si laurea campione dei pesi massimi del Commonwealth , sconfiggendo uno dei suoi più grandi rivali: Dereck Chisora ;

, sconfiggendo uno dei suoi più grandi rivali: ; Nel 2015 mette fine all’imbattibilità dell’ucraino Klitschko, diventando campione del mondo WBO, WBA, IBF, IBO e The Ring;

Il 2006 è il suo anno nero. Fury perde tutti i titoli di campione del mondo a causa della squalifica per doping e dei suoi problemi con la droga. Verrà poi trovato positivo al nandrolone, restando fuori dal mondo della boxe per circa tre anni. Sarà travolto anche da alcol e depressione, ma riuscirà ad alzare la testa due anni più tardi, tornando a combattere sul ring;

Nel 2020 la sua rinascita, con la conquista del titolo mondiale WBC contro il detentore Deontay Wilder. Si ripeterà un anno dopo;

Nel 2022 annuncia il ritiro da campione in carica dei pesi massimi WBC e The Ring. Ma tre mesi dopo ci ripensa e riesce a difendere i suoi titoli mondiali, battendo nello stadio del Tottenham il suo storico rivale, Chisora.

Due ko con Oleksandr Usyk chiudono la carriera di Tyson Fury. Forse…

Nel 2024 subisce le uniche 2 sole sconfitte della sua carriera, entrambe contro l’ucraino Oleksandr Usyk: la prima il 18 maggio scorso con un verdetto ai punti non unanime. In un solo colpo perde la cintura WBC e il titolo di campione lineare strappato nel 2015 a Klitschko. La seconda sempre contro Usyk nemmeno un mese fa, il 21 dicembre. Fury ottiene la rivincita ma viene sconfitto in maniera netta ai punti, con un verdetto stavolta unanime. È l’epilogo della sua carriera, a meno di un nuovo ripensamento.