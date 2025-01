“Si è visto con Sinner”: Berrettini sicuro, le cose ora stanno così

Matteo Berrettini, alla vigilia del suo incontro con Rune agli Open d’Australia, ha rilasciato dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Matteo Berrettini, domani alle ore 7:00 (italiane), affronterà Rune per il secondo turno degli Australia Open. In attesa di rivedere l’italiano in campo, in un match tutto da vivere e non privo di insidie, sono arrivate dichiarazioni molto interessanti. Dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Berrettini ha trascorso un lungo periodo tutt’altro che semplice, un periodo in cui è stato fermato ai box a causa di diversi problemi fisici che lo hanno costretto a dare forfait in numerosi tornei. Il tennista romano non si è però mai arreso e, lavorando sodo, è riuscito a tornare ai vertici.

In questo senza dubbio la Coppa Davis ha dato un fortissimo impulso per tornare a dare il meglio di sé e riuscire a vincerla, con i suoi compagni, a Malaga ha dato una forte prova del suo essere finalmente tornato. Adesso l’intenzione è perciò quella di mettercela tutta nel Grande Slam a Melbourne.

Per questo motivo, in conferenza stampa ha dichiarato: “L’ultimo Slam non sono riuscito a godermelo come avrei voluto per la preparazione un po’ complicata, quindi è bello essere qui“. E non è finita qui.

Berrettini è sicuro: il suo tennis è tornato ad essere di alto livello. Le sue parole e il riferimento a Sinner

Berrettini ha poi continuato in conferenza: “Quello che posso dire è che come apice, e si è visto con Sinner a Wimbledon, il mio tennis ha un livello alto, nonostante sia passato diverso tempo”.

“L’equilibrio – ha aggiunto – è la cosa più importante in tutto. Ho la sensazione di arrivare qui con un bagaglio diverso. Oggi quando ho perso il primo set mi sono detto che era già successo. Poi bisogna metterci del lavoro, ma sono consapevole del momento in cui sono”.

“Mi sento migliorato nella parte del rovescio, in risposta, nel movimento in avanti. Ci sono delle cose che faccio meglio tecnicamente. Stare fermo sette mesi è qualcosa che non è facile da gestire”, ha concluso. Certamente il periodo che ha affrontato è stato complicato ma, come detto, Berrettini non si è mai arreso e ha combattuto per tornare ai vertici del tennis mondiale. Laddove si trova proprio ora.