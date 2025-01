ESCLUSIVA SI Andrea Compagno, attaccante giramondo che interessa anche al Monza (ma è tentato all’estero)

Come vi avevamo raccontato, il Monza è fra le squadre che si sono interessate ad Andrea Compagno: l’attaccante dopo l’esperienza fruttuosa in Cina (19 gol in 29 apparizioni con il Tianjin Jinmen Tiger) vorrebbe il ritorno in Europa e non disdegnerebbe anche un rientro in Italia.

Sul centravanti però c’è anche il Rapid Bucarest che gli ha presentato un’offerta (in Romania ha già giocato e segnato nello Steaua Bucarest e nell’FCU Craiova), ma non mancano gli interessamenti anche da altri paesi. Ricordiamo che da qualche giorno il giocatore classe ’96 è libero di accasarsi dove vuole dato che il suo contratto con il club della Super League cinese è concluso. E la curiosità è che, nonostante in passato sia stato preso anche in considerazione dalla Nazionale per uno stage al tempo di Roberto Mancini (nella primavera del 2023), al momento il ventottenne non ha ancora esordito in Serie A, anche per questa sua indole da “giramondo” che lo ha portato lontano da casa. In Italia c’è stato un sondaggio anche da parte della Sampdoria nelle scorse settimane, con i doriani che hanno già attinto dal mercato degli svincolati dato l’arrivo ieri di Mbaye Niang.