Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, il Fenerbahce di José Mourinho sarebbe interessato a Milan Skriniar. Ecco la news: “Il Fenerbahce alla ricerca di un difensore centrale. Tra i nomi c’è anche quello di Milan Skriniar per il quale José Mourinho sta cercando di alzare il pressing. Il Fener sarebbe disposto a coprire interamente l’ingaggio del giocatore slovacco che è già da tempo in trattativa con il Galatasaray“.