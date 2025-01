Fiorentina, domenica il Torino: intanto si lavora per Sanabria

In casa Fiorentina si lavora alla prossima sfida di campionato contro il Torino. I viola arrivano da un periodo complicato con solo 1 punto raccolto nelle ultime 5 gare in Serie A. E un successo in patria che manca dalla sfida contro il Cagliari. Una Fiorentina che deve necessariamente ritrovare i gol di Moise Kean ma soprattutto le prestazioni di Albert Gudmundsson con l’islandese grande colpo dell’estate che non è ancora riuscito a prendersi totalmente Firenze alla pari del desaparecido Pongracic e di un Colpani lontanissimo dal rendimento in quel di Monza.

Fiorentina, testa al mercato

Una Fiorentina che affronterà il Torino ma con il quale lavora anche sul mercato con lo scambio Kouamé-Sanabria che entra sempre più nel vivo, con il paraguaiano perfetto vice-Kean. Una Fiorentina che ha messo nel mirino anche Luiz Henrique, l’esterno del Botafogo piace e non poco ma i 30 milioni richiesti dai brasiliani sono tanti. Con la viola che valuta attentamente anche il profilo di Dennis Man, per il quale il Parma chiede 15 milioni. Un profilo che piace quello del rumeno e che potrebbe essere perfetto l’attacco di Palladino. Palladino che riaccoglierebbe volentieri anche Pablo Mari. Il centrale del Monza piace ma al momento ogni trattativa è bloccata con i brianzoli che fanno muro. Per una Fiorentina attiva sul mercato ma con necessità di tornare a fare punti in campionato per non lasciare troppo presto la corsa all’Europa.