Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è all’Unipol Forum di Assago per la sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado. In un’intervista a Meridian Sport, il difensore si è così espresso sulle recenti voci di mercato che lo vorrebbero nelle mira del Fenerbahce: “No, no, resto qui”.