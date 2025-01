In casa Monza c’è voglia di dare continuità tra campo e mercato: la vittoria contro la Fiorentina rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno in classifica. E la concentrazione è anche sul calciomercato: è fatta per l’acquisto del difensore centrale classe 2004 Stefan Lekovic, proveniente dalla Stella Rossa di Belgrado. Domani mattina il giocatore effettuerà le visite mediche. La positiva concretizzazione della trattativa dovrebbe velocizzare l’uscita di Pablo Marì.