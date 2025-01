Saudi Pro League, l’Al Hilal chiama l’Al Ittihad risponde

Botta e risposta nella lotta al titolo in Saudi Pro League. Ad aprire le danze è l’Al Hilal che batte 9-0 l’Al Fateh. A rispondere l’Al Ittihad che si impone per 4-1 nel match contro l’Al Raed.

Al Hilal-Al Fateh 9-0

Gara che si sblocca al 20′ corner da sinistra e inzuccata di Koulibaly per l’1-0. Raddoppio al 39′. Renan Lodi riceve in area di rigore e con il sinistro trova l’angolino vincente per il 2-0. Al 6′ di recupero è poi Marcos Leonardo dal dischetto a siglare il 3-0. 3-0 che diventa 4-0 appena 3 minuti più tardi quando Milinkovic Savic riceve da schema su punizione e con il sinistro incastona all’angolino la rete personale. 5-0 che arriva al nono della ripresa. E’ ancora Marcos Leonardo a timbrare. Il brasiliano scambia con Al Dawsari e con il destro trova l’angolino da fuori area. Doppietta che diventa tripletta 65′. Punizione di Ruben Neves e deviazione di testa vincente dell’attaccante per il 6-0. 7-0 griffato poi da Al-Hamdann al 89′. Con l’attaccante che servito al meglio da Cancelo mette in porta anche lui di testa da pochi passi. Nel recupero l’Al Hilal segna poi ancora due volte. Prima con Malcom che si mette in proprio e con il sinistro trova la conclusione vincente per l’8-0. E poi con la sfortunata autorete di Abdulwahed su sponda al centro di Milinkovic Savic.

Al Ittihad-Al Raed 4-1

Vince invece 4-1 l’Al Ittihad. A sbloccare il match contro l’Al Raed è il solito Benzema. Che riceve da Bergwijn e con il piattone fa 1-0 al 21′. In chiusura di prima frazione è poi proprio Bergwijn al termine di un’azione personale a trovare il 2-0 da fuori area. 2-0 che diventa 2-1 quando Hazazi approfitta di un preciso scarico di Soyoun per battere imparabilmente Rajkovic. Nel finale l’Al Ittihad chiude però la gara. Prima con la conclusione ravvicinata del subentrato Abdulrahman. E poi con Aouar che riceve da Benzema e con una precisa conclusione dischetto chiude i giochi con l’ottava rete del suo campionato.