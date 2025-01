Juventus, contro il Milan c’è anche Vlahovic

La Juventus recupera un pezzo importante verso la sfida contro il Milan: Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, di cui si parla tantissimo in queste ore per via delle potenziali novità sul suo futuro oggi o a giugno, era fuori dopo il problema muscolare accusato dopo la Supercoppa. Un problema che lo ha costretto a saltare sia il derby della Mole, che il recupero di campionato contro l’Atalanta. Il numero 9 della Juventus ci sarà invece contro il Milan. Dusan, quest’oggi, ha svolto tutto l’allenamento col gruppo-squadra agli ordini di Thiago Motta e del suo staff ed è dunque pienamente recuperato a poco più di 48 ore dalla sfida.

Juventus, per la prima volta con due centravanti a disposizione?

In casa bianconera si può sorridere quindi in vista della gara casalinga contro i rossoneri. Per Thiago Motta, infatti, ci sarà la possibilità (salvo imprevedibili sorprese) di avere due centravanti a disposizione. Vlahovic ha recuperato dal fastidio muscolare che lo stava tenendo fuori da una decina di giorni e, ovviamente, ci dovrebbe essere anche Randal Kolo Muani. Il centravanti, francese, proveniente dal Paris Saint-Germain ha svolto le visite mediche di rito per completare il trasferimento alla Juventus e da oggi dovrebbe essere a disposizione di Motta. È ancora possibile che uno dei due non inizi la gara dal primo minuto.

Vlahovic sì, Conceição no?

Sabato sera all’Allianz Stadium ci sarà sicuramente almeno un Conceição in campo, e sarà ovviamente Sergio, che sarà a bordo campo per guidare il suo Milan. Dall’altra parte, come in Supercoppa, rischia di non esserci il figlio Francisco. L’esterno, lui fermatosi invece prima della semifinale di Supercoppa, ha svolto differenziato anche ieri. Salvo recuperi totali dell’ultim’ora sarà difficile vederlo in campo contro il padre nella sfida di domani sera.