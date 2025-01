Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: De Katelaere out, c’è Samardzic. Conte con Politano-Lukaku-Neres

Alle 20.45 il calcio d’inizio di Atalanta-Napoli, partita che sa di sfida-Scudetto o quantomeno che potrà dire chi è davvero pronto a lottare fino in fondo contro l’Inter in vetta.

Gian Piero Gasperini lascia in panchina De Ketelaere e sceglie Samardzic al suo posto in avanti insieme a Retegui e Lookman. Antonio Conte ritrova Olivera in difesa a si affida in avanti al tridente Politano-Lukaku-Neres dopo la partenza di Kvaratskhelia.

Ecco le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Zaniolo, De Ketelaere, Palestra, Brescianini, Zappacosta.

Allenatore: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori

Allenatore: Conte.