Formula 1 sotto choc: le foto fanno scandalo

Pubblicate le immagini che creano scompiglio in Formula 1: è un vero scandalo quello che è accaduto

La Formula 1 sta per ripartire. I piloti hanno quasi completamente terminato le vacanze ed è il momento del primo ritorno in pista, quello non ufficiale, per riprendere confidenza con comandi e volante.

Lo farà a breve anche Lewis Hamilton, pronto a debuttare con la Ferrari: appuntamento a Fiorano la prossima settimana per qualche giro per rompere il ghiaccio. Febbraio sarà poi il mese in cui si inizierà a fare sul serio. C’è da fare i conti con le presentazioni delle 10 monoposto: l’appuntamento ufficiale, per la prima volta nella storia, sarà il 18 febbraio, una giornata nella quale le scuderie mostreranno le nuove livree ma, con ogni probabilità, terranno nascoste le novità più importanti (quelle tecniche) delle vetture.

Già perché questo è anche il momento del riserbo più totale: nessuno dei 10 team vuole concedere vantaggi agli avversari ed è per questo che le squadre fanno la massima attenzione a non spoilerare eventuali novità. Una ‘prassi’ che è stata però infranta in maniera inconsapevole da uno dei più esperti manager del paddock: Flavio Briatore. Tornato in Formula 1 alla guida dell’Alpine, è stato protagonista di una gaffe social.

Alpine, Briatore spoilera la livrea: i dettagli

Giornate intense per i team di Formula 1, con riunioni su riunioni per pianificare la stagione che sta per iniziare. Proprio durante una riunione con l’area marketing, Flavio Briatore si è lasciato sfuggire una foto che ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati dell’automobilismo ed ha rappresentato per loro un vero ‘scandalo’.

Briatore, infatti, ha pubblicato alcune immagini della riunione che c’è stata nei giorni scorsi, non prestando attenzione a quel che era presente sul tavolo: le foto con la nuova livrea della vettura che sarà affidata a Gasly e Doohan. Ovviamente non è dato sapere se si tratta della bozza definitiva della livrea 2025 della scuderia transalpina, ma certo le immagini hanno fatto molto rumore.

Dallo spoiler si riesce a capire che la vettura sarà ancora una volta blu e rosa, come lo scorso anno, anche se rispetto al passato ci sarà una prevalenza del secondo colore. Il rosa, infatti, caratterizzerà la parte anteriore della monoposto, mentre il blu comparirà sulle pance e nella zona conosciuta come ‘coca-cola”. Non resta dunque che aspettare il 18 febbraio, data dalla presentazione collettiva, per capire se sarà effettivamente così la Alpine F1-2025 oppure le foto rappresentavano solo una delle possibili ipotesi.