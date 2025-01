Sinner ribaltato, pazzesco: un nuovo numero 1

Mentre sono ancora in corso gli Australian Open, per il tennista italiano arriva un’insidia tutta da decifrare: può essere il numero uno

Tutti contro Jannik Sinner. Essere il numero uno al mondo significa anche avere avversari disposti a tutto pur di batterti. Se ne sta rendendo conto l’atleta italiano in questa prima settimana agli Australian Open, dove i suoi avversari hanno dato il meglio per metterlo in difficoltà. Ci sono riusciti soltanto in parte, con Sinner che è approdato senza grandissimi problemi alla seconda settimana dello Slam.

Ora però il gioco si fa duro ed allora il ventitreenne altoatesino dovrà dare il meglio di sé per replicare il trionfo del 2024 a Melbourne. Intanto, è caccia al suo possibile rivale. Certo Carlos Alcaraz è uno dei pretendenti al trono. Lo spagnolo sta andando dimostrazione di essere in grande forma e sono molti a ritenere che i prossimi anni saranno caratterizzati dal duello tra lui e Sinner.

Ma ci sarà qualcuno in grado di intromettersi nella coppia d’oro del tennis moderno? L’ultimo nome ha essersi preso la scena è quello di Joao Fonseca, diciottenne talento brasiliano, protagonista di un sorprendente successo nel primo turno contro Rublev. La vittoria in tre set contro il tennista russo, testa di sedie numero nove in Australia, aveva impressionato. Dopo è arrivata la sconfitta contro Sonego, ma Fonseca resta un candidato ad entrare in competizione con Sinner e lui non fa nulla per nasconderlo.

Sinner, Fonseca avvisa: “Sogno il numero 1”

Prima della sconfitta contro Sonego, il brasiliano aveva collezionato 14 vittorie consecutive ed ora, grazie ai punti conquistati a Melbourne, entrerà in Top 100. Un passo importante che lo può lanciare nell’élite del tennis ed è lo stesso brasiliano a confermare che è proprio quello il suo obiettivo, con un sogno che a Sinner non può far piacere: diventare il nuovo numero 1.

“Giocare nel Tour è il mio sogno, il vero Tour – le sue dichiarazioni dopo la sconfitta contro Sonego –, dove ci sono i top 50. I Masters 1000, gli ATP 500, i 250: voglio giocarli, prendermi il posto in questo ambiente e lavorare per migliorare e avanzare in classifica“. Non si pone limiti Fonseca che, infatti, avverte i rivali: “Il limite è il cielo. Devi lavorare sempre di più per realizzare il tuo sogno: il mio è diventare numero 1“.

Obiettivo da raggiungere un passo alla volta, iniziando dai prossimi tornei che disputerà in Sudamerica. Intanto dall’Australia torna con rinnovata fiducia e la stima dei colleghi che ha affrontato. Come quella di Sonego che dopo il successo non ha nascosto di essere rimasto impressionato da Fonseca. Ora sta lui continuare così, puntando al suo grande sogno: prendersi il numero uno ora custodito da Sinner.