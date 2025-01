Caos Medvedev, non l’ha passata liscia: il provvedimento è pesantissimo

Torna a far parlare di sé Daniil Medvedev: stavolta nel mirino c’è un comportamento specifico del russo che ha portato ad un provvedimento pesante.

Daniil Medvedev non riesce non attirare l’attenzione, anzi stavolta ha superato un limite che non gli ha permesso di ‘passarla liscia’. È successo tutto agli Australia Open e il provvedimento nei confronti del tennista russo è stato decisamente pesante.

Prima di parlare di come il tennista è stato punito, sarà utile fare un passo indietro e ricostruire a tutti gli effetti cosa è successo a Melbourne nel corso degli Australia Open. Il tennista russo è stato eliminato dalla competizione a sorpresa al 2° turno dal giovanissimo statunitense Learner Tien.

Ecco, intanto nel corso del match del primo turno contro il thailandese Kasidit Samre ha perso il controllo e non ha trattenuto la rabbia per gli errori commessi. Tanto che ha distrutto una telecamera posizionata sulla rete, lanciando più e più volte a terra la racchetta poi completamente deformata. E non è finita neanche qui.

Nel secondo turno, appunto contro lo statunitense, ha perso lanciato un’altra racchetta e ha anche discusso con l’arbitro che l’ha richiamato più volte fallo per falli di piede. E ha poi disertato la conferenza post-partita obbligatoria. Ne è scaturita una multa decisamente salata.

Medvedev multato di 76mila dollari agli Open d’Australia: i dettagli

Insomma, per Daniil Medvedev non è stata una delle sue uscite migliori nel Grande Slam, anzi. Gli Australia Open gli sono costati quindi 76mila dollari. Nello specifico: 66mila dollari li ha dovuti pagare come multa per avere per tutto quello che ha creato in campo contro il 19enne Tien. Mentre altri 10mila dollari per i gesti da condannare nel corso della vittoria al primo turno contro il thailandese Samrej.

Il tutto è stato filmato ovviamente dalle telecamere delle emittenti presenti sul posto per documentare gli eventi del torneo, come ‘Eurosport’, e ha fatto il giro del web provocando l’indignazione di tutti gli appassionati di questo sport.

Lo scorso anno, il russo non ha preso bene la sconfitta arrivata in finale contro Sinner che ha rimontato alla grande vincendo gli ultimi tre set dopo aver perso i primi due. Quest’anno, invece, si è fermato molto prima dell’ultimo turno e ha salutato l’Australia tra tantissime polemiche.