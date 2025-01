Schumacher, finisce un’epoca: tifosi senza parole

Michael Schumacher ha scritto la storia della Formula 1, ma ora è arrivato il momento di mettere fine a un’epoca: tifosi senza parole

È la storia della Formula 1. Impossibile parlare dello sport a quattro ruote, senza parlare di Michael Schumacher. Il campione tedesco è stato ed è tuttora un riferimento per chiunque ami la Formula 1. Le sue imprese resteranno scolpite nella memoria, i suoi trionfi hanno segnato un’epoca. Chiunque si avvicina al volante di una monoposto, lo fa con un pensiero chiaro in testa: emulare le gesta di Schumi.

Un fenomeno alla guida, un fenomeno nel far ritornare alla vittoria una Ferrari che da anni non vinceva un titolo. E invece con Schumacher la rossa ha ritrovato il gusto del successo, è andata a dominare il Circus per anni. Dal 2000 al 2004 c’è stato un unico e solo vincitore: Michael Schumacher. Un record, quello di vittorie consecutive, che nessuno più è riuscito ad eguagliare. Ci è andato molto vicino Lewis Hamilton, vittorioso dal 2017 al 2020, ma il record gli è sfuggito per il contestato finale del campionato 2021.

In quell’occasione a vincere fu Max Verstappen che da allora non ha più smesso. Campione nel 2022, trionfatore nel 2023, quando ha avuto la monoposto più forte di tutti. Capace, però, di conquistare il mondiale anche lo scorso anno quando la Red Bull, da metà stagione in poi, non era certo la migliore macchina sulla griglia. Ora l’olandese è chiamato all’impresa: nel 2025 può raggiungere Schumacher per iniziare una nuova epoca della Formula 1.

Verstappen come Schumacher: Max punta al record

Quattro vittorie di fila nel mondiale piloti per Max Verstappen, cinque quelli di Michael Schumacher. Il 2025, quindi, può rappresentare l’anno in cui l’olandese raggiunge il tedesco, inserendo anche il suo nome sui libri di storia della Formula 1.

Farlo però non sarà semplice perché la Red Bull vista nella seconda parte della scorsa stagione non è competitiva come McLaren e Ferrari. Verstappen dovrà quindi mostrare tutto il suo talento e sperare in una monoposto in grado di consentirgli di battagliare per il titolo. Dovesse arrivare il quinto trionfo ridato, il nome di Verstappen si potrà affiancare a quello di Michael Schumacher senza più remore.

Due campioni di due epoche diverse, certamente due Formula 1 profondamente differenti, ma lo stesso talento, la stessa capacità di spingersi oltre il limite, la stessa voglia di mettere la propria vettura davanti a tutte le altre. Verstappen come Schumacher, un record da eguagliare non per chiudere un’epoca, ma per scrivere una nuova pagina di storia della Formula 1.