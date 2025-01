Siparietto Sinner: è successo di nuovo tutto all’improvviso

Siparietto inaspettato per Jannik Sinner: il numero 1 del mondo del tennis ha attirato ancora una volta l’attenzione.

Jannik Sinner ha superato anche il terzo turno agli Australia Open ed è approdato così direttamente agli ottavi della competizione: ci è riuscito per la quarta volta in carriera su sei partecipazioni totali fino a questo momento. Adesso non resta che attendere la gara con Rune. Anche se a far parlare più di tutto è stata un’altra questione: il tutto è accaduto in maniera abbastanza inaspettata.

Al terzo turno non c’è stata storia e il volto in più occasioni rassegnato di Marcos Giron ne è stata la dimostrazione più lampante. L’altoatesino si è preso molte più libertà e ha provato anche giocate che solitamente in occasioni così importanti non ha mai rischiato. O comunque non in maniera così ‘lampante’.

Ha così conquistato ancora una volta gli ottavi, da campione in carica del Grande Slam di Melbourne, ma ha anche fatto sorridere tutti. Nonostante il livello altissimo in cui è arrivato, Jannik riesce a non perdere la sua naturalezza e l’episodio lo ha dimostrato ancora una volta.

Sinner, dopo aver conquistato gli ottavi agli Australia Open stupisce tutti

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Jannik Sinner ha dichiarato: “Cosa faccio prima delle partite? Di solito cerco di rilassarmi fino a 20 minuti prima della partita. Cerco di dormire quanto più possibile (ha detto ridendo mentre guardava il suo staff, ndr.): ce la faccio tranquillamente ogni giorno, questa notte ho dormito circa 10 ore. Mi dicono tutti di godermela finché dura, perché non dura, ma io spero di rimanere così”.

“Oltre alle 10 ore di notte – ha continuato – dormo di nuovo mezz’oretta prima della partita, sperando di svegliarmi quando più importa e di essere sveglio per le 19! Dobbiamo scaldarci, sentire la palla prima di scendere in campo”. Il tennista italiano non è nuovo a queste uscite divertenti e ancora una volta ha stupito e fatto sorridere.

Oltre al siparietto letteralmente comico, si è concentrato anche sul match e ha rilasciato parole che forse in pochi si sarebbero aspettati; per lo meno tra chi non lo conosce troppo bene: “Ho fatto qualche errore – ha sottolineato – ma ci sta. Spero di alzare il livello per la prossima partita. Una parola per definire il mio tennis? Focus. Con l’atteggiamento riesci a trovare sempre la via giusta, devi avere una mentalità giusta che ti darà una mano nei momenti difficili”.