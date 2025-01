Terremoto agli Australian Open, abbandona il torneo

Annuncio in conferenza stampa: “Le mie condizioni erano già peggiorate al termine della precedente partita. Era ormai una decisione inevitabile”

Terremoto agli Australian Open 2025, annunciato il ritiro dal primo grande Slam dell’anno al termine del set perso al tie-break nell’incontro valevole per il terzo turno: “È doloroso dovermi ritirare, ma la situazione non è fantastica”.

Ci sono ragioni fisiche dietro la decisione di Naomi Osaka di abbandonare il major australiano. A cui la tennista numero 51 al mondo è arrivata in condizioni fisiche a dir poco precarie per via dell’infortunio agli addominali subito lo scorso 5 gennaio. Nonostante questo, la giapponese è riuscita a superare i primi due turni, battendo prima Caroline Garcia e poi Karolina Muchova.

Australian Open 2025, Naomi Osaka dice basta: “Condizioni peggiorate”

Al terzo match, contro la svizzera Belinda Bencic, ha dovuto però arrendersi a un dolore ormai non più sopportabile: “Non mi sento né bene né malissimo – le sue parole in conferenza stampa – Ho cercato di gestire il problema facendo tutto il possibile per recuperare, dalle terapie quotidiane fatte pure durante la notte. Per me sono state giornate molto lunghe“.

“Le mie condizioni erano già peggiorate al termine della precedente partita – ha sottolineato la nipponica – Era ormai una decisione inevitabile. È sempre l’infortunio agli addominali, che mi ha colpito anche in passato. Già da ragazzina ho avuto questo problema, penso causa dell’esplosività del mio servizio. Se avessi potuto servire come volevo, avrei potuto potenzialmente vincere la partita, arrivando forse alle fasi finali del torneo.“.

La carriera e i successi di Naomi Osaka, prima tennista asiatica a raggiungere la vetta del ranking mondiale

“Spero di poter guarire in tempo per Indian Wells e Miami“, ha concluso la Osaka. La cui carriera, fin qui, è stata ricca di soddisfazioni. Per il suo Paese, il Giappone, è emblema di chi ce l’ha fatta con sacrificio e passione in uno sport in cui non è facile emergere rispetto agli altri.

Papà originario di Haiti e mamma nativa di Hokkaido, la ventisettenne è stata l’atleta donna più pagata di sempre nel quadriennio che va dal 2019 al 2022: incassò qualcosa come 207 milioni di dollari, circa 194 milioni di euro.

In carriera ha vinto: