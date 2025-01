Como show, 4-1 all’Udinese nel Monday Night

Termina 4-1 il Monday Night della Serie A tra Como e Udinese. Volano i lariani nella lotta salvezza. Crollo Udinese che non si avvicina così alla zona Europa. Successo pesante per i ragazzi di Fabregas, griffato da Diao, Strefezza, Paz e l’autorete di Bijol. Per l’Udinese in gol Payero.

Como-Udinese 4-1, le ufficiali

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Da Cunha, Caqueret, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. All. Fabregas.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Kamara, Lovric, Karlstrom, Payero, Rui Modesto; Thauvin, Sanchez. All. Runjaić.

La partita

Parte subito forte il Como in gol dopo 5 minuti con Diao. Azione bellissima del Como! I lariani sbloccano immediatamente il punteggio: Strefezza, con un passaggio di prima intenzione, serve Diao in area. Quest’ultimo realizza una conclusione potente di destro, con la palla che si insacca sotto la traversa! Lariani che sfiorano più volte il 2-0 per poi trovarlo con Strefezza in chiusura di primo tempo. Dopo un angolo, Dossena tocca la palla all’indietro. Caqueret finge e poi arriva Strefezza, che con un tiro diagonale supera nuovamente Sava.

Inizio di ripresa complicato per i padroni di casa che subiscono subito il 2-1. Strefezza viene anticipato sulla trequarti da Payero, che riesce a strappargli il pallone e, con un potente tiro, manda la palla in rete, sul lato destro di Butez. Al 57′ il Como resta in 10. Doppio giallo per Goldaniga. Cartellino rosso per il difensore del Como per gioco scorretto. Decisamente fiscale l’arbitro Cosso che decide per il cartellino rosso per doppia ammonizione. Sette minuti e resta in 10 anche l’Udinese. Espulso Solet. Cartellino rosso per il difensore centrale dell’Udinese! L’espulsione, però, pare anche in questo caso esagerata. Al 78′ autorete di Bijol per il 3-1. Fadera, dalla sinistra, invia un pallone teso in area; Bijol, nel tentativo di anticipare Cutrone, finisce per depositare il pallone nella propria rete. Al 92′ è poi Nico Paz, entrato nella ripresa, a fare 4-1. Il Como avvia una ripartenza: Fadera effettua un cross in area per Engelhardt, che di testa fa da sponda per Paz. Lo spagnolo, a pochi passi dalla porta, non ha altro da fare che infilare il pallone in rete. Finisce così con un gran successo per il Como. Ko pesante per l’Udinese.