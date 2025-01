Atalanta, missione ‘pronto riscatto’: Samardzic dal 1′ contro lo Sturm Graz

Dopo la delusione della sconfitta in campionato contro il Napoli, ecco che l’Atalanta vuole riprendere il cammino in campionato. La Dea avrà di fronte lo Sturm Graz: 3-4-1-2 per il tecnico Gian Piero Gasperini con il pacchetto arretrato formato da Djimsiti, Hien e Kolasinac. In mezzo al campo ci saranno De Roon ed Ederson, sulle corsie esterne pronte le energie di Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra. Sulla trequarti Samardzic e Lookman alle spalle di Retegui.

La probabile formazione: (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; Lookman, Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.